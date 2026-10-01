La ONU y Fundación Barça hacen llegar salud a las comunidades indígenas de Panamá con drones

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto con la Fundación Barça han enviado insumos médicos y medicamentos a la comarca Ngöbe Buglé, una zona indígena de Panamá de difícil acceso, para mejorar el acceso a la salud reduciendo de horas a minutos los tiempos de distribución.



"Los drones se utilizan en la guerra para bombardear, en muchas partes del mundo, o para temas de agricultura pero, esta vez, era para salvar vidas y aplicar la tecnología a la salud", dijo a EFE este jueves la directora general de la Fundación Fútbol Club Barcelona, Marta Segú, en Ciudad de Panamá durante la presentación de los proyectos.



Los drones transportaron medicamentos para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión o VIH) y otras como tuberculosis o sífilis, así como sueros para picaduras de escorpiones y serpientes, y kits de diagnóstico rápido. A futuro, prevén llevar también vacunas y muestras de laboratorio.



Hay más de 6.000 personas en 37 comunidades de esa comarca, golpeada por la extrema pobreza y la falta de infraestructura, según la información de la OPS y la fundación.



Con ello, los tiempos de distribución se reducen de "más de doce horas de desplazamiento por vías acuáticas y terrestres de difícil acceso a tan solo 30 o 40 minutos, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz ante las necesidades de la población", según el comunicado.



Este proyecto piloto es, según la directora de la fundación, el primero en América Latina en el que "un dron se utiliza al servicio de la salud y que puede llevar medicamentos que pueden salvar vidas", y se prevé replicarse en otras zonas de difícil acceso de Panamá, como la selva del Darién, frontera con Colombia.



"El objetivo principal del proyecto es mejorar el acceso a los servicios de salud a la población de estas poblaciones que tienen dificultades de acceso porque viven a mucha distancia y el transporte es una dificultad", señaló la representante interina en Panamá de la OPS/ Organización Mundial de la Salud (OMS), Lilian Ninett Reneau.



Además de ese proyecto sanitario, la Fundación Barça aplica de la mano de ONU Mujeres programas deportivos con impacto social en la provincia de Colón, otra área golpeada por los altos indices de criminalidad y pobreza con una mayoría de población afrodescendiente.



Allí crean espacios seguros con menores de edad en el deporte a través la metodología 'SportNet' de la Fundación Barça, reconocida por usar el ejercicio como herramienta socioeducativa para fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo, la convivencia pacífica, la empatía, el liderazgo juvenil y la igualdad de género.



"Se usa el deporte como una herramienta para que los niños, niñas y adolescentes trabajen creando comunidades de paz y se baje la conflictividad y la violencia en sus hogares, también con las madres, los padres y los educadores en los centros educativos", explicó a EFE la coordinadora de programas de ONU Mujeres en Panamá, Dayanara Salazar.