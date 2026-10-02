Albrook Mall interviene áreas afectadas por asentamientos de suelo y mantiene atención al público

Albrook Mall informó que mantiene sus operaciones con normalidad, luego de detectar asentamientos en puntos específicos de su infraestructura asociados a una importante obra que se desarrolla en los predios cercanos al centro comercial.

A través de un comunicado, la administración explicó que las afectaciones han sido identificadas en zonas puntuales y que desde el momento en que fueron detectadas se activó un proceso permanente de monitoreo, seguimiento y atención técnica para garantizar la seguridad de las instalaciones.

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La gerente general del centro comercial, Nadkyi Duque, señaló en NexTv que las variaciones en el terreno fueron provocadas por trabajos ejecutados por un tercero y que los cambios en el suelo fueron identificados de manera oportuna gracias a los protocolos de seguridad establecidos.

“Hay un asentamiento y algunas variaciones provocadas precisamente por obras que se están desarrollando en los predios. Son obras incididas por un tercero que han creado variaciones en el suelo en ciertos lugares específicos, pero debido a nuestra oportuna diligencia y medidas de seguridad fueron detectadas a tiempo”, indicó.

Evaluación técnica y trabajos 24/7

La ejecutiva explicó que actualmente se realizan trabajos de evaluación y corrección de manera ininterrumpida con el apoyo de especialistas en geotecnia e ingeniería.

“Estamos trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, con expertos técnicos especializados, geotecnólogos e ingenieros, atendiendo esos lugares que son pocos y que no abarcan ni el 10% del centro comercial”, aseguró.

Según la administración, las labores incluyen estudios técnicos y trabajos de mantenimiento que se desarrollan principalmente en horario nocturno para minimizar cualquier impacto en los visitantes y comercios.

La gerente general destacó que las áreas intervenidas continúan bajo estricta vigilancia y reiteró que las compras y actividades dentro del centro comercial se realizan de manera segura.