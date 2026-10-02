Acodeco anuncia fecha y requisitos para el pago de la prima de antigüedad a exservidores públicos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo público un comunicado en su sitio en internet mediante el cual informa a sus exservidores públicos que procederá con la entrega de cheques correspondientes al pago de la prima de antigüedad.

El proceso de cobro se habilitará de manera presencial en la sede central de la institución y a través de traslados a las sedes regionales en el interior del país, bajo un cronograma de atención controlado para evitar aglomeraciones.

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Guía y requisitos para el retiro del pago

Para recibir el beneficio económico, la entidad ha dispuesto una serie de lineamientos y requisitos de obligatorio cumplimiento para los exfuncionarios:

Antes de acudir, el beneficiario deberá ingresar su número de cédula en el sitio web oficial de la Acodeco para verificar la fecha exacta asignada y la vigencia del cheque. De figurar el estado "En Trámite", el documento se encuentra en gestión ante la Contraloría General de la República. Si el plazo vence, se debe reprogramar la cita al teléfono 510-1376.

En la ciudad capital, los pagos se realizarán en la Sede Central (Salones 18 y 19), en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Quienes prefieran retirar en sedes regionales deberán enviar una solicitud al correo primadeantiguedad@acodeco.gob.pa con su nombre completo, cédula y la oficina provincial de su preferencia.

El titular debe presentar su cédula de identidad personal vigente (original y copia). En caso de retirar a través de un tercero, se exigirá una nota de autorización autenticada ante Notario Público, junto a las copias de cédula de ambas partes. Para casos de sucesión por fallecimiento del exservidor, la web contempla el procedimiento de Sucesión Especial.

Al momento de la atención presencial, los beneficiarios formalizarán la firma del cheque y del finiquito correspondiente, recibiendo una copia como comprobante del trámite.