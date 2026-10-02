Decomisan 210 paquetes de presunta droga en un puerto de Colón

Un total de 210 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita fueron incautados durante un operativo de inspección y control desarrollado en una terminal portuaria del Atlántico, en la provincia de Colón, informó el Ministerio Público.

La diligencia fue efectuada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Colón, en labores conjuntas con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) como brazo auxiliar de la justicia.

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De acuerdo con el informe de las autoridades, el cargamento fue localizado tras la aplicación de técnicas de perfilamiento y verificación de carga contenerizada. La sustancia ilícita se encontraba oculta dentro de un contenedor en tránsito procedente de Costa Rica, cuyo destino final estipulado era un puerto en el continente europeo.

"Los 210 paquetes decomisados fueron puestos a órdenes de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para someterlos a las pruebas científicas que determinen el tipo y peso exacto de la sustancia", confirmaron voceros del Ministerio Público.

Estrategia contra el tráfico en puertos del Atlántico

La incautación forma parte de las acciones de inteligencia marítima y portuaria que mantienen los estamentos de seguridad en los puertos de la provincia de Colón, ruta utilizada frecuentemente por redes del crimen organizado para el trasbordo de sustancias ilícitas hacia los mercados internacionales.

Por este caso no se han reportado personas aprehendidas, mientras la Fiscalía de Drogas adelanta las investigaciones correspondientes para determinar la trazabilidad del contenedor e identificar a las estructuras logísticas involucradas en el envío.