Comisión de Comercio entra a primer debate del Proyecto de Ley que reformar el marco regulatorio eléctrico

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional iniciará el primer debate del Proyecto de Ley 705, iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo que busca modificar y adicionar artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, pilar del Marco Regulatorio e Institucional para la prestación del servicio público de electricidad en Panamá.

La mesa de trabajo, presidida por el diputado Jamis Acosta, concluyó el análisis y lectura formal de más de 115 propuestas de modificación presentadas por los diversos actores del sector energético tras tres jornadas consecutivas de consultas públicas.

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Las recomendaciones incorporadas recopilan los aportes de gremios de usuarios, empresas generadoras y distribuidoras de energía, así como de las instituciones reguladoras del Estado.

"Hemos leído todas las propuestas de modificación producto de las conversaciones y los aportes de las consultas. Se acogieron y afinaron las mejores iniciativas para dar la garantía de que estas reformas responden al clamor ciudadano en cuanto a tarifas, atención al cliente y calidad del suministro", aseguró el diputado Jamis Acosta.

Ajustes al texto y respaldo de la Secretaría de Energía

De acuerdo con la presidencia de la comisión, la propuesta que se someterá a votación busca equilibrar los derechos del consumidor con la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional, permitiendo estructurar un proyecto consolidado para su posterior discusión en el pleno.

Por su parte, el Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó la apertura en la recepción de aportes durante la fase de consultas, confiando en que el texto final impulse mejoras sustanciales en la eficiencia y fiscalización del servicio.

Las modificaciones buscan atender reclamos recurrentes sobre el costo de la energía y los mecanismos de atención al cliente así como reforzar los controles operativos sobre la red de distribución y generación a nivel nacional.

Se prevé que el debate artículo por artículo se inicie durante la sesión ordinaria de la comisión agendada para el próximo martes.