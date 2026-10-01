Primeras Damas se reúnen para impulsar proyecto

Entre aromas a café recién colado y anécdotas de antaño, la Primera Dama Maricel Cohen de Mulino propició una tertulia de lo más interesante en Café Presidente El Monasterio, en el Palacio de las Garzas.

En este ambiente de cercanía, Cohen de Mulino reunió a varias de las mujeres que han pasado por el puesto de Primera Dama, sentándose a charlar sin poses ni protocolos para recordar viejos tiempos y repasar todo lo que dejaron sus respectivas gestiones.

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En la cita estuvieron presentes Marta Linares de Martinelli, Lorena Castillo García y Yazmín Colón de Cortizo

Además, participó la expresidenta Mireya Moscoso, quien acudió para rememorar también el legado de su hermana, Ruby Moscoso de Young, Primera Dama durante su administración.

Las ausentes, por compromisos previos, fueron Dora de Pérez Balladares, Ana Mae Díaz de Endara y Vivian Fernández de Torrijos. No obstante, adelantaron que cada una de ellas está agendada para un próximo encuentro.

Lejos de una simple charla protocolar, la reunión tuvo un propósito narrativo muy claro: dar forma y sustancia a "Valentina Saltarina", un cuento infantil planificado para publicarse en marzo de 2027.

Los textos de "Valentina Saltarina" estarán a cargo de Julieta Ledezma y las ilustraciones de Yassy Duque.

La trama girará en torno a Valentina, una niña curiosa que, en plena excursión escolar por la Presidencia, descubre una escalera mágica cuyos escalones revelan las diferentes iniciativas sociales de la democracia panameña.

El evento contó también con la asistencia de los participantes del Plan Libertad, impulsado junto al Ministerio de Gobierno para fomentar la reinserción social. Ellos fueron los encargados de recibir a las invitadas y compartir el concepto del café, cerrando una mañana donde el pasado y el futuro de Panamá se dieron la mano.