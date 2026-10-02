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Panamá

Fiestas Patrias: 200 vendedores ambulantes obtienen luz verde para operar en las rutas de los desfiles

Publicado 2026/10/02 19:00:00
  • Redacción
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La Alcaldía de Panamá otorgó 200 permisos para ventas en vía España y Cinta Costera durante el 3 y 4 de noviembre tras cumplir pagos y normas sanitarias.

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La Alcaldía de Panamá entregó permisos a 200 microempresarios que podrán realizar actividades comerciales durante los Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre, en la ruta 1 (vía España) y la ruta 2 (Cinta Costera).

Entre los permisos más solicitados están los relacionados con la venta de alimentos empacados, bebidas, raspados, helados y otros postres, además de mercancía seca como artesanías, adornos alusivos a las fiestas patrias, juguetes, paraguas y abanicos.

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Costos y pagos obligatorios

Los comerciantes deberán asumir distintos pagos según la actividad que desarrollen: Municipio de Panamá: $11 (incluye paz y salvo), Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD): $10, Ministerio de Salud (MINSA): $10 y Cuerpo de Bomberos: $50 adicionales para quienes requieran instalaciones de gas para preparar alimentos.

Requisitos sanitarios y de seguridad

Quienes preparen comida utilizando cocinas a gas, barbacoas o planchas eléctricas deberán contar obligatoriamente con el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, además del permiso correspondiente.

Los microempresarios autorizados son panameños mayores de edad y debidamente registrados como contribuyentes. En el caso de los vendedores de alimentos, deben mantener vigentes sus carnés de salud (blanco y verde).

De esta manera, los 200 comerciantes quedan habilitados para ejercer sus actividades durante las celebraciones patrias en ambas rutas, cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades.

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