Un hombre resultó herido la noche del viernes en la comunidad del Valle de San Judas Tadeo, en el límite entre los corregimientos de Cativá y Cristóbal Este, en la provincia de Colón, producto de la violencia que impera en esta parte del país.

Esta persona fue atacada en esta población por un pistolero, quien, luego de realizar los disparos, escapó en medio de la noche, dejándola herida.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Traslado al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

Posteriormente, el herido fue auxiliado y trasladado hacia la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para que recibiera atención médica por parte de los galenos de turno.

En el lugar no se brindaron las generales de la víctima, ni los sitios del cuerpo donde recibió los impactos de bala, ni su condición de salud.

Se mantiene abierta una investigación por parte de la inteligencia policial y el Ministerio Público para conocer todos los detalles de este ataque violento en la provincia de Colón.