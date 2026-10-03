Con el objetivo de asegurar que niños y adolescentes en edad escolar continúen su proceso de aprendizaje aun en condiciones de enfermedad, el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Caja de Seguro Social (CSS) suscribieron un convenio de colaboración para implementar el "Programa de Aulas de Atención Hospitalaria" en las unidades ejecutoras del país.

El acuerdo, firmado por el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, y el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, busca garantizar el derecho constitucional a la educación inclusiva y al bienestar integral de los menores. Como fase inicial, la iniciativa funcionará como plan piloto en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud y en el Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.

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Durante la firma, el director de la CSS enfatizó que los derechos de la niñez no se detienen ante una condición de salud. Por su parte, el titular del MEDUCA señaló que cuando un estudiante no puede asistir al centro educativo por motivos médicos, el sistema debe encontrar los mecanismos para llegar hasta él, tal como se hizo en periodos complejos anteriores.

Criterios y alcance del programa

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de educación básica general, con la posibilidad de extenderse a otros niveles según los lineamientos del MEDUCA. Los beneficiarios directos serán aquellos menores que cumplan con las siguientes condiciones:

Hospitalizaciones prolongadas superiores a dos semanas.

Tratamientos médicos recurrentes que interrumpan su asistencia regular a clases.

Situaciones bajo medidas médico-legales que limiten temporalmente su presencia en las aulas.

Para su ingreso al programa, cada caso requerirá de la evaluación y autorización previa del médico tratante, así como del consentimiento formal de los padres o acudientes.

Compromisos institucionales

Para garantizar la efectividad del modelo pedagógico hospitalario, las instituciones asumieron responsabilidades específicas: