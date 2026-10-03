Nuevos custodios de la biodiversidad: MiAmbiente incorpora 34 guardaparques

Treinta y cuatro nuevos guardaparques se sumaron esta semana a la primera línea de defensa de los recursos naturales de Panamá. Tras culminar exitosamente su proceso de formación, estos hombres y mujeres serán asignados a distintas áreas protegidas del país con la misión de resguardar bosques, ríos, humedales, montañas, ecosistemas marino-costeros y la valiosa biodiversidad nacional.

Esta promoción forma parte del proceso de fortalecimiento que impulsa el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para robustecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), una estrategia destinada a garantizar una presencia efectiva del Estado en los territorios de mayor importancia ecológica.

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Durante el acto de graduación, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el respaldo del presidente José Raúl Mulino para materializar este avance en beneficio de la conservación.

"Hoy empieza el reto de sus vidas; hace años parecía imposible pensar en tener guardaparques con posiciones permanentes, con equipos, dignos de primer mundo, con capacitación y entrenamiento. Parecía imposible pensar que podría haber mujeres guardaparques, pero hoy estamos cumpliendo todos esos sueños", expresó Navarro, exhortando a los nuevos custodios a actuar con firmeza, vocación y estricto apego a la ley en la defensa de la flora y la fauna.

Crecimiento sostenido y capacidad operativa

La institución detalló que el número de unidades operativas ha experimentado un incremento significativo, pasando de 141 guardaparques activos hace 26 meses a un total de 631 en la actualidad, lo que representa la incorporación de 490 nuevos guardianes ambientales durante la presente administración. Con el respaldo de entidades aliadas como el INADEH y la Policía Ambiental, Rural y Turística, la meta gubernamental apunta a alcanzar una fuerza de 724 guardaparques para diciembre de 2026.

Asimismo, la gestión ambiental se ha visto complementada con la integración de 20 profesionales especializados —entre biólogos e ingenieros forestales— y con capacitaciones internacionales en la Universidad Estatal de Colorado para mandos medios de parques nacionales.

Vocación generacional al servicio del país

Entre los nuevos graduados destaca la historia de Doriela Concepción, hija de un histórico defensor de los recursos naturales, quien vio cumplido su anhelo de infancia de convertirse oficialmente en guardiana de los bosques panameños. Junto a compañeros como Alfredo Valdespino, los nuevos agentes asumirán el reto de velar por el cumplimiento de las normas ambientales en las 124 áreas protegidas que componen el patrimonio natural de la nación.

Con la incorporación de esta promoción y los planes para la futura construcción de la Escuela Nacional de Guardaparques en el Parque Nacional Camino de Cruces, el país consolida su capacidad de vigilancia en sus 19 parques nacionales emblemáticos, como Darién y Coiba.