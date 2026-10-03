Un incendio se registró la tarde del sábado en un área de depósito administrada por la Unidad de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, en la comunidad José Dominador Bazán (antiguo Davis), lo que motivó la rápida acción de los bomberos para sofocar el siniestro en la provincia de Colón.

En los predios de la comunidad se escucharon varias explosiones, por lo que se presume que pudieron ser químicos o baterías almacenadas en este depósito a cielo abierto.

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Los bomberos acudieron a atender la emergencia para evitar que el fuego pudiera extenderse.

Las acciones de los camisas rojas se dieron en medio de una incesante lluvia que se registraba en esa zona del Caribe.

Posteriormente, se dio a conocer que el fuego había sido ocasionado por restos de baterías y otros químicos, lo que será motivo de investigación por parte de la sección especializada del Cuerpo de Bomberos.