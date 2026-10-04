La decisión de la empresa Veolia Panamá S.A. de suspender el servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos provenientes del matadero de La Chorrera se adoptó en virtud del Decreto Ejecutivo No. 275 del 21 de julio de 2004.

Este decreto regula los rellenos sanitarios de residuos sólidos no peligrosos con capacidad igual o mayor a 300 toneladas métricas diarias.

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A través de un comunicado, la gerencia de la empresa Veolia Panamá S.A. señala que en el Artículo 44 de este decreto se prohíbe de forma taxativa la disposición final de desechos peligrosos, así como de cadáveres humanos y animales, en esta clase de instalaciones.

Advierte además que, por la naturaleza de los residuos provenientes del faenamiento de animales, estos residuos biológicos requieren de un tratamiento y disposición final especial, estando catalogados bajo la clasificación de desechos peligrosos y no ordinarios.

Marco legal y notificación a Unicarne S.A.

El comunicado señala que se notificó con la debida anticipación a la administración del matadero de La Chorrera. Este macelo está bajo la gestión de la empresa Unicarne S.A. desde 2018, tras la cesión de la concesión administrativa por parte del municipio de La Chorrera mediante una licitación pública.

El comunicado también indica que la prestación del servicio "se extendería de forma definitiva hasta el 30 de septiembre".

"A partir de la fecha estipulada, la gestión de estos residuos especiales deberá ser asumida en su totalidad por un operador especializado que cuente con las certificaciones y acreditaciones vigentes ante las autoridades ambientales competentes", detalla la empresa.

Señala además que, antes de la fecha establecida, se recomendó a la administración del matadero de La Chorrera proceder de manera inmediata en la identificación, evaluación y selección de un proveedor especializado altamente calificado.

Impacto en el sector ganadero de Panamá Oeste

Por su parte, Edwin Cárdenas, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Panamá Oeste, expresó que el cese de las operaciones en el macelo a raíz de esta situación ha obligado a los ganaderos a trasladar sus reses hacia mataderos ubicados en la provincia de Coclé.