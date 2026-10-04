Más de mil jóvenes muestran su talento en Feria de Innovación y Emprendimiento

La Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reunió a más de 1,035 jóvenes en Boquete, provincia de Chiriquí, donde fueron presentados más de 90 proyectos y emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial, tecnología, gastronomía, ciencia y otras áreas de interés para las nuevas generaciones.

Durante esta segunda edición de la feria, cuya primera jornada se realizó en la Ciudad del Saber, los participantes encontraron un espacio para mostrar su talento, compartir sus ideas y conectar con nuevas oportunidades.

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La jornada incluyó exposiciones, capacitaciones, mentorías y encuentros con instituciones y organizaciones, así como espacios dedicados a la inteligencia artificial, robótica y automatización, brindando a los jóvenes herramientas y orientación para fortalecer sus iniciativas y desarrollar nuevos productos y servicios.

En el evento, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, resaltó la participación juvenil y defendió la importancia de trasladar este tipo de iniciativas al interior del país. "El talento no tiene ubicación geográfica y las buenas ideas no nacen solamente en las grandes ciudades", sostuvo la ministra, quien destacó la presencia de creatividad e iniciativas juveniles en comunidades y distritos de todo el país.

El encuentro, dijo la ministra, pretende servir como un punto de conexión entre los jóvenes y las instituciones, empresas y organizaciones que pueden brindarles acompañamiento. "Nadie construye su futuro completamente solo. Todos necesitamos una mano que nos apoye, una puerta que se abra, alguien que nos diga que sí es posible", expresó.

Carles exhortó a los jóvenes a emprender sin temor a equivocarse, confiar en sus capacidades y prepararse para alcanzar sus objetivos. Les recordó que los errores y las dificultades forman parte del proceso y pueden convertirse en oportunidades para fortalecer sus iniciativas.

“Atrévanse a emprender, no importa si en el primer intento fallan, todo emprendimiento requiere dedicación y tiempo. Estamos aquí para apoyarlo” destacó la ministra.

Uno de los componentes principales de la feria fueron las capacitaciones y mentorías, que estuvieron a cargo de nueve especialistas, quienes compartieron conocimientos y experiencias para ayudar a los jóvenes a convertir sus ideas en proyectos sostenibles.

Durante las jornadas se abordaron temas como finanzas para emprendimientos, marketing, redes sociales y futuro digital, además de aspectos prácticos relacionados con la creación y formalización de empresas, desarrollo de proyectos, estrategias de ventas, construcción de marcas y comercialización de productos.

Para Carlos Aguilar, de 17 años, participar en la feria fue una oportunidad para conocer los pasos necesarios para desarrollar y formalizar su proyecto de emprendimiento turístico.

Aunque ya cuenta con una idea de negocio, explicó que desconocía el proceso para registrarla y obtener los permisos correspondientes. A través de las mentorías pudo conocer las gestiones que debe realizar para darle formalidad a su proyecto.

Tecnología e innovación, la oferta de los jóvenes

La feria presentó una amplia variedad de iniciativas, desde emprendimientos gastronómicos hasta proyectos de impresión 3D. Entre los que más llamaron la atención estuvieron las propuestas de inteligencia artificial y robótica desarrolladas por estudiantes de premedia y media.

Varias de estas iniciativas fueron diseñadas para atender necesidades en áreas como la salud, el mejoramiento de los suelos, la protección del medio ambiente y la atención de las personas mayores.

Otro de los espacios con mayor participación fue la villa universitaria, donde los jóvenes conocieron la oferta académica disponible, especialmente las carreras relacionadas con tecnología, innovación, inteligencia artificial y otras áreas vinculadas al desarrollo tecnológico.

La joven emprendedora Laura Montezuma, de 19 años, también formó parte de los expositores y presentó su negocio dedicado a la elaboración y venta de productos típicos.

En la actividad, acompañaron a la ministra de Desarrollo Social, la secretaria general del Mides, Andrea Vega; la directora del Mides en Chiriquí, Abdialy Moreno, la directora de Servicios de Protección Social del Mides, Rossana Muñiz, el equipo del Departamento de Juventud del Mides y autoridades locales de la provincia.