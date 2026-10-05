Michael Amir Murillo llega a 100 partidos

El doble mundialista Michael Amir Murillo llegó al selecto grupo de 100 partidos y lo hizo portando la cinta de capitán en el encuentro contra Ecuador.



“Creo que de niño solo soñaba con vestir la camiseta de Panamá; no pensé que fueran a pasar tantas cosas hermosas”, dijo emocionado Murillo.

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El lateral derecho agregó que llegar a esa cifra con el brazalete lo llena de orgullo: “Llegar a los cien partidos, como capitán, creo que lo hace aún más especial”, sostuvo Murillo luego del partido ante Ecuador. También se mostró feliz por el triunfo de la Roja en los tiros penales por 7-6, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.



“Obviamente contento porque pudimos ganar de todas maneras y nada, contento por los 100 partidos”, reiteró Murillo, quien añadió: “Ser capitán es una responsabilidad bastante grande que al final me gusta. Me gusta porque, como lo dije, es un sueño de niño poder vestir la camiseta y ser capitán