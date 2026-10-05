Josué Vergara vive su sueño en el debut con la selección de Panamá

Josué “Yayita” Vergara, además de anotar el gol del empate y estar poco más de 45 minutos en el terreno de juego en el partido entre Panamá y Ecuador (1-1), demostró que tiene fútbol para seguir siendo tomado en cuenta en el seleccionado mayor.



“Bueno, desde pequeño soñé con un debut así, la verdad que sí”, expresó Vergara después del partido ante los ecuatorianos.

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El delantero del KAA Gent de Bélgica agregó: “A pesar de la sequía de gol de la selección, pude anotar en mi debut, fue algo maravilloso”, expresó Vergara, quien al mismo tiempo daba las gracias a Dios.



El espigado atacante sostuvo que a su llegada a la selección se pudo acoplar al equipo debido a que tiene buenos compañeros y existe mucha calidad.



Vergara, quien tuvo poco más de 45 minutos en la cancha por un golpe en la cadera, añadió que ahora tiene que seguir trabajando para afrontar los partidos de la eliminatoria de la Liga de Naciones que serán en noviembre.



Roberts para tener en cuenta

Otro que tuvo un buen accionar fue el portero Eddie Roberts, quien las veces que fue exigido respondió y no tuvo culpa en el gol que le anotaron.



Roberts aprovechó la oportunidad que le brindó el técnico Thomas Christiansen ante Ecuador y añadió que ya conoce a los jugadores del equipo nacional.



“En cada llamado, cada situación que se me presenta me siento con mucha confianza, por el tema de que conozco a los compañeros; con muchos jugué cuando estuve en Panamá”, dijo el exportero del CAI chorrerano en un video de la FPF.