Enrique Lau Cortés, a la espera de audiencia por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, permanece detenido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), después de su aprehensión durante un allanamiento realizado en su residencia en Santa María.

Hasta la tarde de este martes no se había concretado su traslado al Sistema Penal Acusatorio, ni se había definido públicamente la hora de la audiencia ante un juez de garantías.

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Aclaración de la defensa sobre el monto investigado

La defensa de Lau hizo una precisión sobre el monto relacionado con la investigación por presunto enriquecimiento injustificado. Su abogada aseguró que no se trata de $500 mil, sino de aproximadamente $122 mil, según la información que maneja la representación legal. La aclaración se produce luego de que versiones preliminares apuntaran a un supuesto enriquecimiento de medio millón de dólares.

Tras su aprehensión, Lau fue trasladado a un centro médico para una revisión de rutina y posteriormente llevado a la DIJ, donde permanece bajo custodia.

Detalles de los allanamientos y el expediente

Lau fue aprehendido durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Como parte de las diligencias, también fueron allanadas otras propiedades vinculadas al exfuncionario.

La investigación apunta a los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, relacionados con su patrimonio durante el periodo en que estuvo al frente de la CSS. De acuerdo con la defensa, el expediente corresponde a una investigación que comenzó a tomar forma en agosto de 2026.

Próximos pasos procesales

Una vez Lau sea presentado ante el juez de garantías, corresponderá a esta autoridad evaluar si la aprehensión cumplió con los requisitos legales. Por su parte, la Fiscalía deberá sustentar los hechos imputados y presentar los elementos que relacionan su patrimonio con los presuntos delitos.

Mientras se fija la fecha y hora de la audiencia, el exdirector de la CSS permanece bajo custodia en la DIJ.