Enriquecimiento ilícito: sombra judicial de la administración Cortizo

El enriquecimiento injustificado y el blanqueo de capitales se han convertido en dos de los principales delitos que aparecen en los expedientes que se les siguen a exfuncionarios de la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024); recientemente, el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido por la presunta comisión de ambos hechos ilícitos en una investigación que apunta a una lesión patrimonial de 500 mil dólares.

La detención de Lau Cortés guarda relación con la resolución de secuestro de bienes emitida por la Contraloría General de la República en su contra, luego de detectar supuestas irregularidades en la compra de fármacos e insumos médicos durante su gestión en la entidad.

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Dicha medida incluye la cautelación de cuentas bancarias y vehículos por el orden de 2.9 millones de dólares con el propósito de que, si se comprueba su culpabilidad, existan activos para resarcir el daño causado al Estado.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, adelanta investigaciones por presuntos hechos similares contra Héctor Brands, exdirector de Pandeportes; Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI); y Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI, quienes, en conjunto, registran un aumento patrimonial no justificado superior a $1,801,000, según las autoridades.

Otros servidores vinculados a procesos judiciales son el exvicepresidente José Gabriel Carrizo; el exdirector de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz; el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; y el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses. A este último también se le acusa de corrupción de servidores públicos y peculado.