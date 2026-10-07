Asamblea de Vietnam facilitará la ejecución de acuerdos pactados con Panamá

La Asamblea Nacional de Vietnam facilitará la adopción de los acuerdos pactados con Panamá en esta fase de relanzamiento de sus relaciones, así lo prometió el presidente del parlamento, Tran Thanh Man.

Thanh Man indicó que la visita del presidente José Raúl Mulino a Vietnam abre un nuevo capítulo de mucha esperanza en la cooperación bilateral de estos países. “Daremos las directrices y la Asamblea cooperará en concretizar estos acuerdos. Resolviendo las trabas jurídicas que se puedan presentar”, recalcó Thanh Man.

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Señaló que Panamá y Vietnam han mantenido una excelente relación en temas económicos y comerciales, pero aún existe mucho por desarrollar. “Panamá es una contraparte muy importante en América Latina. Ahora debemos aprovechar al máximo la complementariedad entre ambos países y potencialidades en cosas prácticas para el beneficio de ambos pueblos”, argumentó el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam.

En tanto, el presidente Mulino aseveró que el acercamiento con este órgano del Estado de Vietnam es importante y fundamental en momentos en que Panamá y Vietnam tienen unos 10 acuerdos que deben ser puestos en ejecución lo antes posible.

También prometió que a su llegada a Panamá establecerá con su equipo de trabajo un cronograma de los acuerdos alcanzados en Vietnam para hacerlos realidad en las diferentes áreas como agrícola, marítimo y seguridad.

“Estamos dispuestos a avanzar en esta cooperación de una manera seria, transparente y de buena fe. Me voy con una gran impresión de un país amigo”, resaltó Mulino en su último encuentro oficial de esta importante gira de trabajo por Vietnam que permitirá llevar nuevas inversiones a Panamá y abrirle mercados a los productos panameños en Asia.