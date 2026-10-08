Espolón calcáneo: ¿Por qué sale en el talón y cómo prevenirlo?

El espolón calcáneo es una de las causas más frecuentes de dolor agudo en el talón. Esta condición consiste en una deformidad ósea en la parte inferior del hueso del talón (calcáneo), generada principalmente por la calcificación progresiva de la fascitis plantar, que es la inflamación de la banda de tejido fibroso que conecta el talón con los dedos del pie.

El crecimiento de esta prominencia ósea no ocurre de la noche a la mañana; es el resultado de la tensión mecánica continua y microtraumatismos repetitivos en la planta del pie, como:

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- Alteraciones en la pisada: Tener pie plano (arco muy bajo) o pie cavo (arco pronunciado) distribuye la carga corporal de forma desigual, generando tensión excesiva en la fascia plantar.

- Uso de calzado inadecuado: El empleo frecuente de zapatos planos sin soporte en el arco, suelas excesivamente duras o calzado desgastado incrementa el impacto directo sobre el talón.

- Sobrepeso y obesidad: El exceso de peso ejerce una presión mecánica continua sobre la estructura ósea y muscular del pie al caminar o permanecer de pie por periodos prolongados.

- Superficies duras e impacto deportivo: La práctica de deportes de alto impacto sobre asfalto o concreto sin la amortiguación adecuada acelera el desgaste articular y muscular.

Corregir la marcha diaria es el pilar preventivo para reducir el estrés mecánico sobre el calcáneo, por ello, se aconseja que el contacto inicial, al caminar, se realice con el talón, seguido de una transición suave por el borde externo y el arco hasta finalizar el impulso con el dedo gordo, utilizar calzado con una pequeña elevación en el talón (de 2 a 3 centímetros) e incorporar plantillas personalizadas o soportes ortopédicos según el tipo de arco y realizar estiramientos matutinos en los gemelos y la fascia plantar ayuda a reducir la rigidez muscular previa al apoyo inicial del día.

Fisioterapeutas y ortopedas en el entorno nacional recalcan que el tratamiento del espolón calcáneo requiere un diagnóstico integral a través de estudios de baropodometría (análisis computarizado de la pisada) para diseñar plantillas a la medida.

El Ministerio de Salud enfatiza en la importancia de la medicina preventiva y la fisioterapia en la atención primaria para corregir desviaciones biomecánicas, evitando así intervenciones quirúrgicas o el uso prolongado de analgésicos.

Frente a la presencia de dolor persistente al dar los primeros pasos del día, los especialistas recomiendan evitar la automedicación y acudir a una consulta especializada en ortopedia o medicina física para recibir un plan de rehabilitación adecuado.