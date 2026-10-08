Caja navideña del IMA incluirá nuevos productos y obsequiará una rosca de pan

La caja navideña que comercializará este año el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantendrá su precio de $15 e incluirá nuevos productos para que las familias panameñas puedan complementar la tradicional cena de Navidad.

Nilo Murillo, director del IMA, explicó que este año la caja navideña tendrá aceitunas, maíz, pasitas, mostaza, mayonesa y vegetales mixtos, además de arroz, guandú, sal, azúcar y condimentos. La intención es que los consumidores cuenten con una mayor variedad de productos para preparar la cena de fin de año.

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"Este año le presentamos al señor Presidente José Raúl Mulino la opción de poder acrecentar esa caja navideña", explicó Murillo, quien destacó que los nuevos productos permitirán a las familias ir armando los diferentes componentes de la cena navideña.

A estos productos se sumará el tradicional jamón picnic, que forma parte de la oferta del programa. Murillo señaló que el precio se mantendrá en $15 y que, adicionalmente, la pareja presidencial entregará una rosca de pan como obsequio a cada consumidor que adquiera la caja.

La medida busca ofrecer un beneficio adicional a las familias que participen del programa, que este año contempla la venta de 500 mil piernas de cerdo procesadas en Panamá.

Murillo destacó que la compra de estas piernas representa también una oportunidad para los productores y la industria nacional, debido a que el programa permitirá dar apertura a la producción local.

"Son 500 mil piernas procesadas en nuestro país, lo cual nos da también la oportunidad de darle una muy buena apertura a los productores nacionales y a la industria nacional", señaló.

El director del IMA indicó que la institución lleva más de dos meses trabajando en los procesos legales y jurídicos necesarios para poner en marcha el programa. La expectativa es que los contratos queden formalizados a finales de octubre.

Para financiar la iniciativa, el IMA utilizará alrededor de $22 millones provenientes de excedentes acumulados entre enero y agosto en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), correspondientes al FIDA y al comiso del IMA.

Según Murillo, estos recursos permitirán cubrir aproximadamente el 90% del costo del picnic nacional, mientras que el porcentaje restante será pagado entre enero y febrero de 2027, dependiendo de cada empresa contratada.

"Lo que quiere decir que el pago es prácticamente al contado", afirmó en Nex Noticias.

Las jornadas de venta están previstas para comenzar entre el 4 y el 6 de diciembre, con actividades iniciales en Bugaba y en Azuero.

El IMA también prepara un plan piloto que contempla realizar ferias en determinados puntos del país durante los sábados, con el objetivo de acercar el programa a más consumidores y facilitar el acceso a los productos.

Murillo explicó que esta modalidad busca "darle oportunidad a la gente que pueda llegar más a los sitios" y ampliar la cobertura de las jornadas de venta.

En cuanto al mecanismo de compra, el IMA mantiene el uso del código QR como parte del proceso. Sin embargo, la institución analiza alternativas para simplificar el procedimiento, entre ellas que el consumidor pueda presentar su cédula directamente en la caja para verificar la venta, sin necesidad de revisar previamente el código.

El funcionario señaló que esta opción está bajo evaluación tecnológica, aunque existen limitaciones relacionadas con los mecanismos de cobro y las disposiciones legales que debe cumplir una institución pública.

El programa también tendrá este año una temática vinculada a las islas panameñas. Murillo explicó que la campaña contempla visitar 21 sitios insulares del país.

Entre los lugares incluidos está Otoque, donde el IMA ya estuvo el año pasado, además de Gobernadora y otras islas que formarán parte de la iniciativa.