Cambio de ruta: Buques prefieren el estrecho de Magallanes sobre el Canal de Panamá

Un reporte publicado por Bloomberg Línea revela un cambio significativo en las rutas del comercio marítimo global: el tráfico de embarcaciones por el Estrecho de Magallanes registró un incremento superior al 70% durante los meses de agosto y septiembre, impulsado por buques que optan por bordear el extremo sur del continente para evitar los retrasos y restricciones de tránsito en el Canal de Panamá.

Las estadísticas de pilotaje marítimo señalan, según el escrito, que las restricciones de calado y la reducción en el número de tránsitos diarios impuestos en la vía interoceánica debido a la intensa sequía y los efectos climáticos sobre los lagos que abastecen el sistema de esclusas han forzado a las navieras y operadores a buscar rutas alternativas.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Entre las embarcaciones que han desviado sus trayectos habituales destacan buques de transporte de gas licuado de petróleo (GLP), portacontenedores y cargueros de gran volumen que buscan evitar las prolongadas esperas en los accesos al Canal o los elevados costos de las subastas para obtener un turno de tránsito preferencial.

El desvío del tráfico marítimo hacia la ruta austral representa un escenario de atención directa para la economía y la logística panameña, ya que la disminución en el tránsito de buques no reservados y la desviación de embarcaciones de alto calado podría generar presiones sobre los ingresos proyectados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Dicha situación también incidiría en la dinamización de los puertos, el suministro de combustible y los servicios auxiliares en las entradas del Pacífico y el Caribe, reduciendo la rentabilidad de todo el hub logístico panameño.

Además, incrementa la urgencia de concretar proyectos de almacenamiento de agua y garantías de suministro hídrico a largo plazo para devolver la certeza operativa a los mercados mundiales.

Que las navieras asimilen como viable una ruta más larga como el Estrecho de Magallanes, de acuerdo con expertos en el sector marítimo, podría en evidencia la vulnerabilidad hídrica de vías más rápida y eficiente para el comercio como el Canal de Panamá.

La ACP construirá un embalse en Río Indio para garantizar, durante los próximos 50 años, el suministro de agua para la operación de la vía interoceánica y el consumo humano, lo que contribuirá a mantener la capacidad de la ruta en tiempos de sequía.

El inicio de la obra está previsto para 2027.