Parcela

Un ilustrado se pregunta cómo es eso de que varios funcionarios del GobierNito caídos en desgracia tienen su parcela en "Saint Mary". ¿Será que piensan que viviendo junto a los cocotudos se les pega algo?

Botiquín

Y hablando de exfuncionarios, me comenta un vidajena que la bolsita que acompaña a Lao Ta Salao a las audiencias contiene medicamentos que debe consumir a horas puntuales. ¡Mira tú!

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Secreto

La tía Eunecia cuestiona cuál es la escondedera en este caso, el cual fue declarado bajo reserva. Los periodistas estaban ávidos por conocer cada detalle, pero la jueza dijo "ñagare" y los sacó de la sala. ¡Ay no!

Salario

Un metiche se pregunta si en un eventual gobierno de los neonatos, los salarios en el sector público bajarían. Es lo que la gente espera con la cacería que tienen. ¿O sería como las dietas que critican y cobran?

Caminata

Dice Carlitín que se camina de canto a rabo las calles de su circuito, pero una vecina quiere saber cuáles porque por la suya tiene rato que no lo ve. Será que hace un recorrido imaginario o por Google Maps.

Destino

Uno que sabe me comenta que al paso que va, el servicio de basura en Colón sufrirá el mismo destino que el de San Miguelito por el manejo ineficiente del Gavilán. ¿Tendrá la AAUD que ir a salvarlos?