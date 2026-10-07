Panamá
Defensoría del Pueblo aclara situación sobre pago de agua y luz en su sede principal
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La Defensoría del Pueblo aclaró que el pago de agua en su sede es deber de la promotora según contrato y rechazó señalamientos de irregularidad.
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La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado para aclarar a la ciudadanía la situación del suministro de agua potable y energía eléctrica en la sede principal de la institución, ubicada en la ciudad de Panamá.
La entidad descartó cualquier tipo de conducta irregular o la apropiación ilegal de servicios públicos en el PH Los Toneles, señalando que su condición en el inmueble es estrictamente de arrendataria.
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Precisiones sobre el contrato y la disputa legal
Para desmentir las versiones que señalaban a la institución por morosidad o disputas judiciales, la Defensoría detalló cuatro puntos claves.
Según la institución no lleva 15 años en el Edificio Los Toneles. El traslado a dichas instalaciones se concretó en enero de 2022 (poco más de cuatro años de permanencia, de los cuales seis meses corresponden a la actual administración).
La controversia judicial ventilada en medios de comunicación obedece a un proceso entre la administración del inmueble y la Promotora El Tecal, S.A., y no involucra directamente a la Defensoría del Pueblo.
Añade que la Cláusula Sexta (numeral 2) del contrato de arrendamiento (Acto Público No. 2026-0-49-01-08-PE-000009) establece de forma explícita que el pago del agua y los impuestos del inmueble corren por cuenta exclusiva de Promotora El Tecal, S.A.
La institución enfatizó que el suministro de energía eléctrica cuenta con contratos independientes y que los pagos se ejecutan con puntualidad mes a mes.
"Esta Defensoría del Pueblo respeta las inquietudes expresadas por los residentes y la Junta Directiva del PH Los Toneles. Al mismo tiempo manifiesta nuestra disposición a escucharlos, dentro de las competencias que establece la ley", puntualizó el comunicado.
La Defensoría del Pueblo aclara información relacionada con los servicios de agua y energía eléctrica en su sede principal https://t.co/adeKXfNWYJ— Defensoría del Pueblo de Panamá (@DefensoriaPan) October 7, 2026
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