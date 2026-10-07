Requisitos y pasos del MEF para reclamar el CEPANIM de un familiar fallecido

Si su familiar era beneficiario del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) y falleció, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha habilitado el protocolo para que los cónyuges o herederos sobrevivientes puedan gestionar el cobro del certificado negociable.

Carmen Jaén, coordinadora de Atención y Entrega de CEPADEM y CEPANIM del MEF, confirmó en Nex Noticia que la distribución para sobrevivientes iniciará formalmente entre finales de octubre e inicios de noviembre de 2026.

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A continuación, le detallamos la guía paso a paso con los requisitos legales indispensables y la documentación que debe adjuntar según el estado civil o trámite previo realizado.

Determinar el vínculo legal y solicitar el documento correspondiente: es decir, documento base de parentesco.

Dependiendo de la condición del matrimonio o convivencia con el familiar fallecido, debe presentar uno de los siguientes documentos oficiales:

Para uniones de hecho: se debe solicitar ante el Tribunal Electoral un certificado de matrimonio post mortem. Este es el único documento aceptado por el MEF para validar la unión libre.

Para personas con matrimonio formal: Presentar el certificado de matrimonio extendido por el Registro Civil.

Si ya realizó un juicio de sucesión por CEPADEM: No necesita un nuevo trámite. Puede presentar el mismo oficio judicial utilizado en el proceso anterior para reclamar el CEPANIM.

Completar el formulario de solicitud: Plataforma del MEF.

Ingrese a la plataforma oficial del MEF dedicada al CEPADEM/CEPANIM, llene el formulario digital de solicitud para beneficiarios fallecidos e incluya la documentación escaneada solicitada (certificado de defunción, certificado de matrimonio/post mortem u oficio de sucesión, e identificación personal del reclamante).

Verificación e ingreso a validación institucional:Proceso interno de auditoría.

Una vez enviada la información, los expedientes pasan por los filtros de auditoría y cotejo del MEF para garantizar la legítima titularidad del cobro.

4.Retiro del certificado: Convocatoria por fases.

Una vez validado el expediente, el MEF programará la fecha de entrega del certificado físico para su posterior efectivización o negociación.

¿Qué significan las cifras y el estatus del trámite?

De un total de 347,000 beneficiarios registrados, unos 105,000 corresponden a sobrevivientes de titulares fallecidos. A la fecha, el MEF ha entregado 120,000 certificados, manteniendo un remanente de 227,000 trámites pendientes por cobrar entre beneficiarios con vida y familiares de difuntos.

¿Qué significa el estatus "En progreso"?

Si al consultar su cédula en el sistema la plataforma arroja el mensaje "En progreso", el MEF aclara lo siguiente:

"Esto significa que el certificado y toda la documentación ya fueron validados correctamente y coinciden con los datos ingresados. Tras esta fase, el expediente entra a procesos y controles internos de la institución, por lo que el trámite requiere de un tiempo de espera antes de la entrega final", explicó Carmen Jaén.