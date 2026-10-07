Contraloría pide criterio a la Procuraduría sobre estatus de PEP en juntas directivas

La Contraloría General de la República informó que elevó una consulta formal ante la Procuraduría de la Administración para definir el alcance legal sobre la clasificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), específicamente en lo relativo a la presencia de servidores públicos en juntas directivas estatales.

La inquietud surge a raíz del Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el cual adoptó una guía enunciativa de los cargos que entran en la categoría de PEP. Esta lista incluye a integrantes de juntas directivas de instituciones gubernamentales, empresas públicas y sociedades de capital mixto.

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Sin embargo, la Contraloría enfatizó que varios de sus funcionarios acuden a estos colegiados en representación estrictamente institucional y únicamente con derecho a voz pero sin derecho a voto, por lo cual no participan en la toma de decisiones ni en la aprobación de resoluciones de dichas entidades.

"Ante esta particularidad, y tomando en consideración el marco regulatorio vigente, la Contraloría consideró prudente solicitar un criterio jurídico a la Procuraduría de la Administración que permita determinar con precisión el alcance de estas disposiciones", comunicó la institución.

Suspensión preventiva de delegados

En tanto la Procuraduría de la Administración emita el pronunciamiento jurídico correspondiente, la Contraloría ordenó la suspensión temporal de la participación de sus delegados en aquellas juntas directivas donde no cuentan con voto.

La institución fundamentó la medida preventiva en la necesidad de garantizar seguridad jurídica, transparencia y el estricto cumplimiento de las normativas vigentes fijadas para la función pública durante el ejercicio 2026.