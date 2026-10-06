GobierNito

Los exfuncionarios del GobierNito siguen cayendo en fila, pero la tía Eunecia me volvió a preguntar: ¿Y los peces gordos para cuándo? Ahora veremos qué achaque le sale a Lao Ta Salao.

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Show

Independientemente de quién tenga la razón, no deja de ser reprochable los shows nada dignos que se dan a cada rato en la comisión del chen chen de la cueva. Unos defienden lo indefendible y otros taquillan.

Escudo

Un jodedor me dice que el jefe de la cuadrilla mayor debe llevar un escudo cada vez que va a la cueva para los embates que recibe. Se nota que hay unos que juegan la psicología para sacarlo de sus casillas.

Aporte

Un intenso se pregunta si el diputado chiricano no acepta que haya gente "top" aportando sus conocimientos en el servicio público. Parece que según su filosofía en el gobierno hay que ganar migajas.

Caso

Dice el Barrendero que los ñames se van a tomar un tiempo prudente para analizar el caso del honorable que "Mide", que hace poco anunció su intención de dejar el plumero morado. ¡Mira tú!

Basura

Uno que sabe me comenta que al paso que va, el servicio de basura en Colón sufrirá el mismo destino que el de San Miguelito por el manejo ineficiente del Gavilán. ¿Tendrá la AAUD que ir a salvarlos?