Mop iniciará en noviembre el viaducto de la variante de Loma Campana

El proyecto de ampliación de la Carretera Panamericana en el tramo hacia las playas del Pacífico registra un avance físico del 6%, con intervenciones en sus primeros 10 kilómetros. Así lo confirmó Lilian Gutiérrez, directora de la obra por parte del Ministerio de Obras Públicas (Mop), quien detalló los trabajos actuales de drenaje, perfilado de la carpeta asfáltica y conformación de la estructura de pavimento.

Uno de los componentes más complejos de la infraestructura es la construcción de la variante de Loma Campana, cuya ejecución está programada para iniciar en noviembre, una vez concluya la fase de aprobación del estudio de impacto ambiental.

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Esta variante consistirá en un viaducto de 3 kilómetros que discurrirá con un tramo a desnivel de 800 metros y alcanzará alturas de hasta 30 metros en las inmediaciones del área del autódromo.

La obra culminará en el sector de Sajalices, conectando con el proyecto de rehabilitación de la Panamericana hacia Santiago de Veraguas. La fecha oficial de entrega de todo el proyecto está fijada para septiembre de 2028.

"Actualmente estamos haciendo el perfilado de la carpeta asfáltica para mejorar la losa subyacente. En noviembre iniciaremos la variante de Campana, un viaducto de 3 kilómetros que resolverá el paso por la loma y cuya entrega final está prevista para septiembre de 2028", explicó Gutiérrez en Nex Noticias.

Dijo que se cuenta con un equipo especializado que hace la extracción de la carpeta asfáltica, llama perfilado, que será necesario para hacer el mejoramiento de la losa que hay debajo del asfalto.

Plan de manejo de tráfico y operativo para Fiestas Patrias

Ante las retenciones de tráfico en puntos críticos como La Pesa y la entrada de La Arenosa, el Mop y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantienen inspecciones quincenales para verificar los planes de mitigación vehicular.

La empresa contratista tiene la obligación legal de mantener habilitado un carril por sentido en todo momento, quedando prohibido el cierre total de la vía Panamericana durante las jornadas de trabajo.

Ante el éxodo hacia el interior durante los días feriados de noviembre, se establecerán mesas de trabajo con la ATTT para coordinar desvíos y concentrar las maquinarias en los laterales o el paño central, reduciendo el impacto en el flujo vehicular.

Adjudicación de la obra

El pasado mes de enero el Mop anunció la adjudicación de la obra recayó en la empresa Constructora MECO, SA el proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino – Sajalices y Variante de Campana”, al presentar una propuesta económica de $228,451,693.00; el precio de referencia del proyecto era de $250.000.000,00.