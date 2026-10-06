MIDA Coclé instala Mesa Técnica para gestionar el agua del río Grande y río Chico

La Dirección Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la provincia de Coclé dio un paso hacia la seguridad hídrica al conformar la Mesa Técnica Agropecuaria Interinstitucional, como parte de las acciones del Comité Agropecuario Regional Ampliado (CAR), esto según informó el Mida.

El espacio de concertación agrupa a entidades gubernamentales, financieras, agroindustriales y de productores locales con el objetivo primordial de trazar estrategias conjuntas para la gestión racional, eficiente y sostenible de las fuentes hídricas, focalizando los esfuerzos en la subcuenca del río Chico y el río Grande, este último perteneciente a la Cuenca Hidrográfica N.° 134.

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Balance entre consumo humano y producción agrícola

El eje central de las evaluaciones técnicas se orientará a determinar el potencial hídrico disponible para responder a dos demandas críticas en la provincia.

Garantizar el insumo para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras que abastecen directamente a la población de los distritos de Aguadulce y Natá.

Evaluar el caudal apto para el riego y fortalecimiento de cultivos clave para la seguridad alimentaria, con énfasis en hortalizas y granos básicos.

La conformación de esta mesa técnica representa un espacio de trabajo conjunto entre las instituciones públicas, el sector privado, productores y organizaciones agropecuarias, con el propósito de buscar alternativas y estrategias que permitan garantizar el uso responsable del recurso hídrico y fortalecer la producción de alimentos en la provincia de Coclé", destacó el MIDA regional.

Coordinación para la sostenibilidad del sector

Con esta alianza interinstitucional, el Mida busca generar información técnica actualizada que sirva de insumo para la toma de decisiones relativas a la conservación de las cuencas, la adaptación ante la variabilidad climática y la modernización de los sistemas productivos en la región central del país.

Entre los actores participantes destacan representantes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), la Compañía Azucarera La Estrella S.A. (Calesa) y la Asociación de Cebolleros de Natá (COSEMUACH).