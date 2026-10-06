IPHE selecciona a 18 finalistas para el Concurso Nacional de Oratoria Inclusiva

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) desarrolla el Concurso Nacional de Oratoria Inclusiva “Voces que inspiran”, una iniciativa que reunió a 120 estudiantes de las diferentes sedes, escuelas y programas de la institución a nivel nacional.

La convocatoria contó con la participación de estudiantes provenientes de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Darién, Colón, Penonomé, Aguadulce, Antón, Guna Yala, Panamá Oeste, Panamá Este y Tocumen, así como de la Escuela Nacional de Sordos, la Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller, el Programa de Parálisis Cerebral, el Programa de Autismo y la Escuela Vocacional Especial (EVE).

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Cada participante tuvo la oportunidad de demostrar sus capacidades de expresión oral, compartir sus ideas y transmitir mensajes desde sus propias experiencias, convirtiendo este concurso en un espacio para reconocer el talento y fortalecer la confianza de los estudiantes.

Tras la etapa de participación, fueron seleccionados 18 estudiantes, quienes representarán a sus respectivas sedes, escuelas y programas en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria Inclusiva “Voces que inspiran”.

Los estudiantes que avanzaron a la gran final son:

Bocas del Toro, Ángel Archibold; Chiriquí, Alí González; Antón, Eliza Valdés; Penonomé, Gabrielys Quiroz; Aguadulce, Librada González; Los Santos, Patricia Domínguez; Herrera, Florencio Santoral; Colón, Anyuri Berrío.

Además, Darién, Paola González; Veraguas, Óscar Monterrey; Tocumen, Nahisa Moreno; Panamá Este, Hernando Kelly; Panamá Oeste, Jeremy Ortega; Escuela Vocacional Especial (EVE), Jonathan González; Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller, Alexis Valdés; Programa de Autismo, Kassidy Magué Black; Programa de Parálisis Cerebral, Luis López Peña; Escuela Nacional de Sordos, Denis Merine.

La gran final se llevará a cabo el 24 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., en el Teatro Ascanio Arosemena, donde los 18 finalistas tendrán la oportunidad de compartir nuevamente sus voces, ideas y mensajes ante el público.