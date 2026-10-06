Panamá recibió a más de 900 gimnastas de 16 países en la Copa IGA Internacional 2026

La sexta edición reunió a 44 clubes y, con el respaldo de Promtur, Pandeportes, fortaleció la proyección de Panamá como destino para el turismo deportivo y sede de eventos internacionales.



Más de 900 gimnastas de 44 clubes y 16 países participaron en la sexta edición de la Copa IGA Internacional, celebrada del 1 al 4 de octubre en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.

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El evento alcanzó la mayor participación internacional de su historia. Panamá recibió delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana y el país anfitrión..

La Copa IGA Internacional continúa impulsando a Panamá como destino de turismo deportivo y como sede de eventos deportivos internacionales. Su sexta edición, realizada con el respaldo de Promtur Panamá, Pandeportes, la Federación de Gimnasia de Panamá, reunió a atletas, entrenadores, jueces y familias de 16 países, generando movimiento turístico y brindando a cientos de visitantes la oportunidad de combinar la competencia con la experiencia de conocer Panamá.

Organizada por International Gymnastics Academy (IGA), con el aval de la Federación Panameña de Gimnasia, la competencia de gimnasia artística femenina se desarrolló bajo los programas USAG y XCEL. Las jornadas contaron con jueces nacionales e internacionales certificados por USA Gymnastics y dos gimnasios simultáneos equipados con aparatos aprobados por la Federación Internacional de Gimnasia.

Como parte de su agenda de formación, la Copa incluyó una master class con José Terán, reconocido entrenador de la selección de USA, dirigida a entrenadores de los clubes participantes. La capacitación creó un espacio de actualización técnica e intercambio de conocimientos entre profesionales de distintos países.

La experiencia trascendió el área de competencia con actividades de integración entre delegaciones, ceremonia inaugural, encuentros para atletas y entrenadores y espacios dedicados a mostrar elementos de la cultura panameña. Durante la inauguración, las 16 delegaciones desfilaron con sus banderas y el programa artístico incluyó una presentación folclórica panameña.

La Copa IGA también se convirtió en una vitrina para Panamá. Delegaciones internacionales aprovecharon su estadía para visitar diferentes destinos y compartir imágenes de su experiencia en el país, reforzando el vínculo entre deporte, cultura y turismo.

Con seis ediciones realizadas, la Copa IGA Internacional continúa consolidando su presencia en el calendario regional de gimnasia y proyectando a Panamá como punto de encuentro para la comunidad gimnástica de América y el Caribe.

La organización ya trabaja en la Copa IGA Internacional 2027, con el objetivo de continuar ampliando la participación internacional y el impacto deportivo y turístico del evento.