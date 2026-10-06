Martinelli califica de "craso error alquiler de un jet privado para la comitiva panameña en Asia

El expresidente Ricardo Martinelli, catalogar como un "craso error" la contratación de un jet privado por parte de la delegación panameña que se encuentra en una gira de trabajo por Asia, con paradas en Singapur y Vietnam.

Martinelli sostuvo que no existe argumento que valide el gasto de los fondos para un vuelo chárter en esa ruta, instando a las autoridades a mantener una gestión prudente del erario público.

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"Esto es un craso error y es un despilfarro, ya que no existe ninguna justificación para el mismo. Se debe ser responsable con el dinero de los panameños", aseveró el exmandatario.

Cuestionamientos parlamentarios al gasto de la gira

La postura de Martinelli se dio en respuesta a una publicación en la red social X efectuada por el diputado José Pérez, quien cuestionó la logística de transporte utilizada por la comitiva.

El parlamentario cuestionó por qué los funcionarios no recurrieron a las opciones de transporte comercial disponibles en la región para un trayecto de corta duración.

"¿No se podían subir en Air Asia X o Singapore Airlines para su vuelo de 3 horas y media?", increpó el diputado Pérez en su plataforma digital.