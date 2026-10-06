Llaman a juicio a 13 personas y una empresa por la Operación "OCEANCROSS"

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García, emitió el Auto de Apertura a Juicio n.° 479, mediante el cual llamó a juicio a 13 ciudadanos y a una persona jurídica por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y a uno de los procesados, adicionalmente, por delitos financieros en calidad de autor.

La decisión, adoptada tras culminar la audiencia de fase intermedia en la Sala n.° 1 de Plaza Ágora, establece que los imputados deberán comparecer ante un Tribunal de Juicio Oral el 7 de agosto de 2028 a las 9:00 a. m. en la Sala n.° 8.

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El proceso penal tiene su origen en las investigaciones iniciadas en 2022 bajo la denominada Operación “OCEANCROSS”, que desarticuló una red dedicada supuestamente a la comisión de fraudes financieros y lavado de dinero, generando una afectación económica superior a los $500,000 contra una entidad bancaria.

Admisión de pruebas y representación en la audiencia

Durante el acto oral, el juzgador dio paso a un nutrido caudal probatorio que se debatirá en la etapa plenaria:

Se admitieron 19 pruebas testimoniales, 7 periciales, 29 documentales y una evidencia material, presentadas por el fiscal Javier Cuadra Herrera.

También se admitieron dos testimoniales y seis documentales a favor de los representados. La acusación privada contó con la intervención de los abogados querellantes Moisés Bartlett y Eduardo Paredes. La representación de los procesados estuvo a cargo de cuatro abogados particulares y dos defensores públicos.