Liderazgo juvenil en marcha: la fuerza comunitaria que desafía al pandillerismo

Frente a la sombra del pandillerismo, 306 estudiantes de Panamá Este y San Miguelito decidieron transformar sus inquietudes en propuestas reales de cambio.

A través del arte, la reflexión colectiva y un profundo compromiso comunitario, los jóvenes clausuraron la cuarta edición de Scholas Ciudadanía Panamá, celebrada en Pacora, demostrando que la participación activa de las nuevas generaciones es la herramienta más eficaz para construir entornos seguros y recuperar el tejido social.

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Del 24 de septiembre al 2 de octubre, los participantes analizaron las causas y consecuencias de la violencia juvenil, sostuvieron encuentros comunitarios y evaluaron cerca de 390 encuestas. Como resultado, diseñaron cinco proyectos enfocados en fortalecer la familia, impulsar el deporte, promover la cultura y el arte, así como recuperar la participación activa dentro de sus comunidades.

La iniciativa, impulsada por Scholas Occurrentes en alianza con el Ministerio de Seguridad Pública y con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), promueve la participación ciudadana de la juventud mediante un proceso de análisis, reflexión y construcción de soluciones frente a los desafíos que impactan a sus comunidades.

Este programa forma parte de la segunda edición del proyecto “El fenómeno del pandillerismo en Panamá: la importancia del apoyo social y educativo a los jóvenes”, cuyo propósito es fortalecer competencias ciudadanas y fomentar el activismo comunitario como herramienta para prevenir la violencia y reducir los factores que favorecen el reclutamiento de menores por grupos delictivos.

Durante el acto, el director de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad Pública, Luis Zegarro, destacó la importancia de ofrecer oportunidades reales a las nuevas generaciones. Señaló que muchos jóvenes sienten temor de ocupar los espacios públicos debido a la violencia en sus comunidades y al riesgo de ser captados por pandillas, una realidad que afecta especialmente a sectores vulnerables.

Zegarro explicó que la estrategia nacional del Plan Firmeza cuenta con la prevención como uno de sus pilares fundamentales y destacó el trabajo que desarrolla la institución mediante los centros de formación integral, orientados a brindar acompañamiento educativo, cultural y social a jóvenes en situación de riesgo.

Asimismo, resaltó que el pandillerismo no representa un desafío exclusivo de Panamá, sino una problemática que impacta a diversos países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, agradeció el apoyo del CAF por financiar iniciativas que fortalecen la prevención y crean espacios seguros para el desarrollo de la juventud.

Uno de los momentos más significativos del programa fue la creación colectiva de un mural que refleja los dolores, desafíos y consecuencias de la violencia y el pandillerismo, pero también la capacidad de los jóvenes para impulsar cambios positivos. La obra simboliza una declaración de empatía y demuestra que, cuando la juventud encuentra espacios para expresarse y participar, puede convertirse en la principal fuerza transformadora de la sociedad.