Tecnología sin fronteras: el laboratorio móvil llevará energía solar a todo el país

Un contenedor itinerante equipado con tecnología de punta recorrerá distintas comunidades del país para acercar la ciencia y las energías limpias a la población. Se trata del Movilab Solar, un proyecto de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) desarrollado con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Esta iniciativa funciona como un laboratorio de fabricación digital móvil y un centro multidisciplinario enfocado en la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación en energía fotovoltaica. Al estar instalado dentro de una estructura transportable, el laboratorio puede trasladarse de manera flexible a diversas instituciones y regiones, rompiendo barreras geográficas para facilitar el acceso a herramientas de innovación y tecnologías sostenibles.

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El rector de la Usma, Rivera-Rodríguez dijo, durante su intervención en el evento, que “el desarrollo tecnológico debe contribuir a ampliar las capacidades humanas y las oportunidades de participación. Nuestra responsabilidad educativa consiste en acompañar ese desarrollo con rigor académico, atención a sus implicaciones sociales y respeto por la dignidad de las personas”.

Mientras que, la Mgtr. Bernett destacó que la Senacyt financia, a modo de concurso, proyectos como este y señaló que “estamos convencidos de que el MoviLab Solar será especialmente exitoso por su independencia energética, que le permite operar donde la red eléctrica no llega; su capacidad de desplazarse hasta comunidades rurales y apartadas, y su vocación de inclusión, al llevar la fabricación digital a quienes históricamente han tenido menos acceso a ella”.

Bernett también felicitó a la Dra. Yeny Erazo, líder técnica del proyecto, y a su equipo: “reconocemos a la Dra. Erazo y a todo su equipo por el esfuerzo de convertir este gran sueño en una realidad. Su trabajo hoy pone la fabricación digital y las energías limpias al alcance de más personas en todo el país”.

La Dra. Erazo detalló los principales componentes del Movilab Solar: