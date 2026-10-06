La falta de tiempo para una nueva licitación podría propiciar la extensión de recolección por parte de Aguaseo

La postura del alcalde de Colón, Diógenes Galván, en torno a la solicitud de prórroga a la concesión de la empresa Aguaseo S.A., mantiene a la comunidad colonense en una constante incertidumbre.

La compañía recolectora solicitó dicha extensión para realizar las adecuaciones necesarias para operar, en medio de una morosidad millonaria que adeudan clientes residenciales, comerciales y estatales.

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Postura de la Alcaldía y capacidad operativa de Aguaseo S.A.

En sus últimas declaraciones, el alcalde Diógenes Galván reiteró su postura firme en contra de conceder la prórroga a la compañía.

Sin embargo, la empresa ha señalado en varias ocasiones que, dentro de sus posibilidades y con los escasos recursos que le ingresan debido al incumplimiento de pagos, continúa haciendo frente a la recolección de basura en el distrito, compuesto por 15 corregimientos.

Riesgo de intervención de la Autoridad de Aseo y viajes de consulta

El riesgo de mantener esta actitud es que el Gobierno Nacional, al no observar una respuesta concreta por parte de la Alcaldía de Colón, proceda a convocar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), tal como ocurrió en el municipio de San Miguelito.

Esta coyuntura se suma a los viajes realizados en meses anteriores por el burgomaestre y algunos representantes de corregimiento para conocer la operación de otras empresas como alternativas para la gestión de desechos.

Advertencias sobre la seguridad jurídica en el distrito de Colón

Adicionalmente, la postura asumida por el burgomaestre afecta la seguridad jurídica de las empresas establecidas en el distrito de Colón.

Pese a no recibir los ingresos correspondientes por parte de los contribuyentes que reciben el servicio y no lo pagan, la empresa concesionaria continúa prestando la atención en medio de severas dificultades presupuestarias.