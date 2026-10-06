Estafas y ciberdelitos suben 14% en Panamá durante los primeros ocho meses de 2026

El impacto de las estafas y los ciberdelitos continúa en ascenso en el país. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Ministerio Público acumuló 4,547 noticias criminales vinculadas a delitos patrimoniales y fraudes electrónicos, lo que representa un incremento del 14% en comparación con los 3,987 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

El informe preliminar de la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio (SPA) refleja la presión que ejercen los engaños tanto en modalidades tradicionales como digitales. No obstante, las estadísticas de la institución agrupan en un mismo segmento las estafas, estafas agravadas, cobro indebido de seguros y delitos informáticos, por lo que no desagregan con precisión los casos específicos de extorsión telefónica o chantajes por aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

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El salto estadístico más notable se concentró en la modificación o manipulación de programas informáticos (artículo 226 del Código Penal), delito que pasó de 52 denuncias entre enero y agosto de 2025 a 228 casos en 2026, lo que equivale a un aumento del 338%.

La estafa común (artículo 220 del Código Penal) se mantiene como la modalidad con mayor volumen, alcanzando 4,196 casos en los primeros ocho meses del año (+10%). Por el contrario, las estafas agravadas cayeron un 12% (de 107 a 94 expedientes).

Desglose provincial de las denuncias

La distribución geográfica de los casos muestra que los centros urbanos y de mayor actividad económica concentran la mayoría de las investigaciones preliminares:

Encabeza la lista con 2,607 denuncias (+14%), mientras que Panamá Oeste ocupa el segundo lugar con 615 reportes (+33%).

Por su parte Chiriquí tiene 405 casos (+16%), San Miguelito: Registra 244 expedientes (+6%), Colón: Acumula 168 denuncias (+17%).

En tanto que Los Santos mostró el mayor incremento porcentual relativo, pasando de 70 a 96 casos (+37%) y las provincias con bajas: Coclé, Herrera y Veraguas reflejaron reducciones en comparación con el periodo previo.

Marco legal reforzado contra la violencia sexual digital y ciberdelitos

Para combatir las nuevas modalidades de engaño e intimidación, el marco jurídico panameño fue actualizado mediante la Ley 478 del 4 de agosto de 2025 (originada como Proyecto de Ley 61), la cual modificó el Código Penal y Procesal Penal para tipificar la sextorsión y castigar el ciberacoso.

El artículo 151 del Código Penal sanciona con 5 a 10 años de prisión a quien mediante violencia, intimidación o amenaza obligue a una persona a realizar disposiciones patrimoniales o entregar información sensible, aumentando la pena en una mitad cuando el chantaje se ejecute a través de teléfonos, correos electrónicos o redes sociales.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteraron a la ciudadanía no compartir contraseñas, bancas en línea ni códigos de verificación, recordando que las instituciones oficiales ni entidades bancarias solicitan transferencias inmediatas ni información confidencial por mensajería instantánea.