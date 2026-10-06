Nuevo anteproyecto sobre descuentos a jubilados llega a la Asamblea

La nueva iniciativa destinada a aumentar los descuentos a jubilados y pensionados fue presentada a la Asamblea Nacional para su discusión en los debates correspondientes antes de que culmine el periodo de sesiones ordinarias.

Los adultos mayores, aseguró Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundos, esperan que tanto el Ejecutivo como el Legislativo cumplan con su compromiso de sancionar la propuesta antes del 31 de octubre.

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Explicó que el documento contempla las modificaciones acordadas con el sector empresarial; por tanto, su prohijamiento y análisis debería ser expedito.

Los descuentos, a diferencia de lo que establecía el proyecto de ley No. 226, priorizarán la compra de pañales, medicamentos y equipos de asistencia como andaderas, entre otros.

Los empresarios han reiterado que no se oponen al incremento de los descuentos dirigidos a los adultos mayores; sin embargo, apelan a que su implementación sea viable y sostenible económicamente en el tiempo.