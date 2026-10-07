Michael Douglas desmiente su supuesta adicción al sexo: 'Fue un rumor inventado por la prensa'

El legendario actor estadounidense Michael Douglas aclaró uno de los mitos más persistentes de su carrera: su supuesta adicción al sexo y un presunto ingreso en rehabilitación por este motivo a principios de los años 90.

Durante una entrevista para promocionar su libro de memorias (One Helluva Ride), el intérprete de 82 años arremetió contra las especulaciones de los tabloides y explicó la verdad tras los episodios más comentados de su vida personal.

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"Un editor de un tabloide británico se inventó esa historia y aquí seguimos, hablando de ello a mis 82 años. No era cierto. Yo simplemente era un producto sano de los años 60", aclaró el dos veces ganador del Oscar.

El actor aclaró que su paso por un centro de desintoxicación en 1992 se debió exclusivamente a problemas con el alcohol y el estrés, desmintiendo categóricamente el estigma de "adicción sexual" que la prensa le atribuyó durante décadas.

Douglas relató cómo fue el inicio de su relación con su actual esposa. Cuando Zeta-Jones le dejó claro que solo continuaría con él si era una relación exclusiva, el actor tomó el teléfono esa misma noche para terminar las citas que mantenía paralelamente con otras mujeres.

En sus memorias, la estrella rompió el silencio sobre el romance secreto que mantuvo con la actriz Kathleen Turner durante el rodaje de Tras la esmeralda perdida (1984), un asunto que ambos ocultaron durante casi 40 años para proteger a la familia del actor.