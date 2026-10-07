'La Pineda' organiza un reencuentro en yate con sus seguidores

La popular cantante de música típica, Madeline Pineda, ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con el anuncio de una experiencia exclusiva llamada "Te vas de Yate con La Pineda: Un reencuentro conmigo", programada para el domingo 22 de noviembre.

El evento ofrecerá 8 horas de convivencia de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., incluyendo open bar, sorpresas y facilidades de transporte (autobús) para los seguidores que asistan desde el interior del país.

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De acuerdo con el afiche promocional, la actividad incluye open bar, sorpresas y transporte organizado.

La iniciativa ha sido bien recibida por sus fanáticos, quienes han pedido la reserva de sus espacios.

"Yo creo que ya no hay cupo. Eso va a estar muy bueno", destacaron sus seguidores.

Esta actividad le permitirá a la cantante reencontrarse con sus fanáticos debido a que en la actualidad no forma parte de ningún conjunto típico.

Esta pausa le ha permitido volcarse hacia otros ámbitos. En junio, la cantante narró que la pausa en su carrera era para atender un problema auditivo que, según confesó, le viene afectando desde abril del año pasado.

Con 28 años de trayectoria en la música típica, Pineda explicó que su condición está relacionada con la exposición a los altos decibeles propios de los eventos y presentaciones en vivo, una situación que la llevó a alejarse temporalmente de los escenarios mientras evalúa la evolución de su salud.

Pero lejos de apartarse por completo del canto, la artista encontró refugio y paz en la fe al incorporarse al coro de la Catedral San Juan Bautista de Chitré, donde aseguró vivir una experiencia profundamente significativa.