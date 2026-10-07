EE. UU. entrega $500,000 en equipos de emergencia a CONADES en Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá concretó la entrega de un lote de equipos de respuesta a emergencias valorado en aproximadamente $500,000 al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), con el objetivo de reforzar las capacidades logísticas locales y la estabilidad en el hemisferio.

La donación, realizada a través del Comando Sur de los Estados Unidos, incluye carpas de alta resistencia, catres, sistemas de iluminación y recursos logísticos para la habilitación rápida de albergues temporales frente a eventos naturales o situaciones de crisis.

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El acto oficial de entrega se llevó a cabo en los depósitos de Milla 8, en el distrito de San Miguelito, y contó con la participación del embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera; la secretaria ejecutiva de CONADES, Azihra Valdés Madrid; y el director del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Larry Solís.

Distribución institucional y mitigación migratoria

Los suministros entregados responden a solicitudes operativas planteadas por CONADES y serán distribuidos entre estamentos de seguridad y entidades de servicios públicos, tales como el SENAFRONT y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Entre los objetivos estratégicos de la dotación destacan:

Respuesta inmediata: Permitir a las instituciones panameñas atender contingencias de forma autónoma en su territorio.

Salvaguardar la infraestructura crítica y mantener el orden público en las zonas aledañas al Canal de Panamá.

Mitigar los factores de presión migratoria generados tras afectaciones por desastres naturales.

Cooperación bilateral orientada a resultados

Durante la ceremonia, el embajador Cabrera destacó que la iniciativa se enmarca dentro de las líneas de cooperación bilateral acordadas entre la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, y el gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino.

"Cada acción que emprendemos debe garantizar que Estados Unidos y nuestros socios sean más seguros, más fuertes y prósperos. Guiados por la visión del presidente Donald Trump, y en estrecha cooperación con el presidente José Raúl Mulino, seguiremos promoviendo una cooperación orientada a resultados", sostuvo el diplomático estadounidense.

Con este equipamiento previo, las autoridades locales buscan reducir los tiempos de respuesta ante desastres y minimizar la dependencia de intervenciones externas en momentos de crisis.