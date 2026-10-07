Triangulación de cheques y compra de propiedades: Las pruebas expuestas contra Lau Cortés, exdirector de la CSS

Una red de transacciones financieras, compra de activos inmobiliarios y la presunta triangulación de cheques del Siacap forman el núcleo de las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia de garantía contra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Durante la audiencia, declarada de carácter reservado por la jueza Xenia Pérez a solicitud de la defensa, el fiscal Eduardo Rodríguez expuso los hallazgos patrimoniales que apuntan a una posible lesión al Estado que podría llegar a los $626 mil, según los análisis los financieros realizados por la Contraloría General de la República que habla de $122 mil, mientras que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) señala que la lesión sería de $504 dólares.

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La red de propiedades y bienes de alto valor

Entre los elementos presentados por la fiscalía destacan adquisiciones inmobiliarias y de bienes ostentosos ejecutadas durante el periodo en que Lau Cortés dirigió la institución de seguridad social (1 de octubre de 2019 a 2025).

Entre ellos un apartamento valorado en $623,693. La propiedad fue adquirida mediante la Fundación Kime, entidad vinculada a la esposa e hijos del exdirector. Reportes de la Contraloría revelan un pago inicial de $100,000 y abonos posteriores por $433,000.

Una propiedad de playa de $235,000 en la zona turística de Playa Blanca.

La adquisición del Cuadro titulado "África Mía", valorado en $50,000.

Pagos a tres tarjetas de crédito por un monto total de $80,000.

Triangulación con fondos del Siacap y giros al extranjero

El esquema operativo detallado por la fiscalía identificó una presunta triangulación de fondos provenientes del Siacap. Según la fiscalía, se detectó el depósito de al menos tres cheques por un total de $243,000, cuyos montos eran retirados poco después de ser ingresados al sistema financiero.

A este mecanismo se suman giros de alto valor que al parcer serían sin justificación.

Emisión de cheques a Cervecería La 10: La fiscalía rastreó la emisión de dos cheques de gerencia por $250,000 cada uno a favor de dicha sociedad.

Transferencia internacional: Posteriormente, los fondos de ambas transacciones fueron remitidos hacia cuentas en República Dominicana.

El Ministerio Público enfatizó que el exfuncionario no ha registrado declaraciones de renta que respalden el flujo de capital manejado.

Estatus del proceso penal

Tras la legalización de la aprehensión, el tribunal evalúa los riesgos procesales presentados por el Ministerio Público para determinar las medidas cautelares que le serán impuestas a Lau Cortés, en una causa donde también se investiga la participación del entorno familiar del exdirector de la CSS.