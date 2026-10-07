Los restos humanos calcinados hallados el pasado 4 de octubre en el sector de Loma Acosta, corregimiento de El Coco, en el distrito de La Chorrera, fueron identificados como Carlos Zambrano, de 23 años, según confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el proceso de identificación de las evidencias fue realizado de manera científica a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).

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Tras la confirmación de la identidad del joven, funcionarios de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público procedieron a ubicar a los familiares de la víctima para avanzar en las investigaciones del caso.

El hallazgo se produjo durante la mañana del pasado 4 de octubre, cuando vecinos de Loma Acosta, en el corregimiento de El Coco, provincia de Panamá Oeste, descubrieron en una cuneta a orillas de la carretera una maleta y bolsas que contenían los restos humanos calcinados.