Luis ‘Manotas’ Mejía inicia su rehabilitación por lesión

El portero panameño Luis “Manotas” Mejía ya inició su proceso de rehabilitación tras sufrir una lesión miotendinosa del tríceps sural, según un comunicado del Club Nacional de Uruguay.

Esta lesión consiste en una rotura o estiramiento excesivo en la zona donde las fibras musculares de la pantorrilla se unen a sus tendones.

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Mejía fue sometido este miércoles a nuevos estudios para evaluar el alcance del daño sufrido el pasado lunes durante el partido frente a Montevideo City Torque, correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura uruguayo.

Los resultados descartaron una rotura del tendón de Aquiles, y los especialistas estiman un tiempo de recuperación de tres a cuatro semanas, sujeto a su evolución diaria.

Con este panorama, Nacional —que afronta el tramo final del Clausura y la Copa Uruguay— no podrá contar con el panameño, quien fue reemplazado por Alexis Martín Arias.

Asimismo, su participación con la selección de Panamá para la ventana de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Curazao, en noviembre, se mantiene en duda.