El Niño amenaza con elevar el costo económico para Panamá en 2027

El fenómeno de El Niño podría dejar una factura económica más alta para Panamá en 2027, aunque sus primeros efectos ya comienzan a sentirse este año. Así lo advierte el informe "Potencial impacto económico de El Niño en Centroamérica, Panamá y República Dominicana", elaborado por Deloitte, que identifica al país como un caso particular dentro de la región por su dependencia del agua, el Canal y la actividad logística.

A diferencia de otros países centroamericanos, donde el mayor riesgo está concentrado en la agricultura y la seguridad alimentaria, Panamá enfrenta una exposición más amplia. El agua sostiene tanto las operaciones del Canal como el suministro potable de más de la mitad de la población, por lo que una reducción importante de los niveles de los lagos puede terminar afectando al mismo tiempo la economía y la vida cotidiana.

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El informe advierte que los efectos más fuertes de un fenómeno de intensidad moderada o alta suelen aparecer con cierto retraso. Por eso, 2027 surge como un año de mayor riesgo para Panamá. Aunque durante 2026 el Canal mantiene alrededor de 38 tránsitos diarios y las restricciones se han enfocado principalmente en el calado, un El Niño muy fuerte podría obligar a limitar también la cantidad de buques que atraviesan la vía.

Las consecuencias no se quedarían en el Canal. Menor calado significa que algunos buques deben transportar menos carga, mientras aumentan los costos de transporte y seguros.

Deloitte cita estimaciones de Fitch que apuntan a incrementos de hasta 15% en los costos logísticos ante posibles cuellos de botella y mayores primas de seguro, escenario que también podría llevar a algunas empresas a buscar rutas alternativas.