A pocos días de conmemorarse una nueva edición del Día Mundial de la Salud Mental, la intersección entre las finanzas personales y el bienestar emocional ha cobrado un protagonismo ineludible en la realidad panameña.

Lejos de ser un asunto que se limita estrictamente a los números, las deudas, el costo de vida y los compromisos económicos diarios se han convertido en una de las fuentes de estrés más frecuentes para la población.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Así lo revela el más reciente Índice de Bienestar Financiero presentado por APC Experian en Panamá, cuyos hallazgos exponen que la dimensión de tranquilidad financiera apenas alcanzó 52.3 puntos sobre 100. Este puntaje representa el resultado más bajo entre todos los componentes analizados, evidenciando una profunda brecha en la percepción de control, seguridad y paz mental que tienen los habitantes frente a su propio bolsillo.

El dato más alarmante de este estudio señala que dos de cada tres panameños reportan ansiedad financiera frecuente en su día a día. Esta cifra pone de manifiesto que las preocupaciones económicas no representan únicamente un desafío contable, sino un peso emocional constante que altera la cotidianidad, el descanso y la estabilidad psicológica de miles de hogares en el territorio nacional.

En la misma línea, el indicador relacionado directamente con el impacto de las finanzas en la salud mental se ubicó en 53.6 puntos sobre 100, reforzando la urgente necesidad de dejar de ver las finanzas como un tema frío y estrictamente técnico. Los expertos coinciden en que la presión económica ocupa un espacio mental excesivo que se manifiesta mucho antes de llegar a situaciones de crisis extrema.

Esta tensión suele activarse con acciones tan cotidianas como revisar las cuentas bancarias de forma obsesiva, sentir incertidumbre ante cada gasto imprevisto, evitar mirar las obligaciones pendientes por miedo o postergar decisiones vitales. Al respecto, Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian, enfatizó que la educación financiera debe ir más allá de la simple administración de recursos.

Cardellicchio señaló que "la educación financiera no se trata solamente de números, sino de brindar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor confianza". Contar con información clara sobre la realidad económica propia reduce significativamente la incertidumbre y devuelve a las personas una sensación fundamental de control y tranquilidad.

Para contrarrestar este panorama y evitar que la angustia se convierta en una carga silenciosa, la institución recomienda poner en práctica cinco acciones esenciales: ponerle nombre a lo que preocupa, convertir la incertidumbre en información revisando el historial de crédito, hacer una pausa antes de gastar, romper el tabú hablando del tema con personas de confianza, y reconocer el momento oportuno para buscar apoyo profesional en salud mental si la situación interfiere con la vida diaria.

En este Día Mundial de la Salud Mental, el llamado central es a integrar la relación con el dinero dentro de una conversación abierta y sin estigmas sobre el bienestar integral. Hablar de las preocupaciones financieras y entender la propia realidad a tiempo se consolidan como las mejores vías para evitar que la economía personal se transforme en un sufrimiento invisible.