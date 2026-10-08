Declaración conjunta traza nueva hoja de ruta para las relaciones entre Panamá y Vietnam

Panamá y Vietnam acordaron ampliar y fortalecer su cooperación bilateral en áreas como comercio, inversión, transporte marítimo y aéreo, logística, agricultura, seguridad, tecnología y turismo, como resultado de la visita oficial del presidente José Raúl Mulino al país asiático.

Mulino realizó la visita oficial a Vietnam del 5 al 8 de octubre de 2026, por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm. Durante su estadía, sostuvo reuniones con autoridades vietnamitas y participó en un foro empresarial entre ambos países.

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Como parte de la visita, ambos gobiernos suscribieron y presenciaron el intercambio de varios acuerdos y memorandos de entendimiento en materia de transporte marítimo, prevención y combate de delitos, agricultura, cooperación aduanera, turismo y aviación civil. También se establecieron acuerdos entre organizaciones empresariales y académicas de ambos países.

Los dos países destacaron el crecimiento de sus relaciones económicas y comerciales y acordaron promover nuevas oportunidades de negocios e inversiones. Entre los sectores identificados como prioritarios figuran el transporte marítimo y aéreo, la logística, los depósitos aduaneros francos, los seguros y las finanzas. Además, acordaron continuar negociando un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones.

La declaración también contempla ampliar la cooperación empresarial en agricultura, energía renovable, actividades marítimas, aviación, logística, banca, innovación, telecomunicaciones, transformación digital, protección del medio marino y adaptación al cambio climático. Asimismo, ambos gobiernos expresaron interés en fortalecer los intercambios en ciencia, tecnología, educación, cultura, deportes y turismo.

En materia de seguridad, Panamá y Vietnam reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia transnacional, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el terrorismo y la ciberdelincuencia. Para ello, acordaron intensificar el intercambio de información y experiencias y fortalecer las capacidades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Los gobiernos también manifestaron su respaldo a los esfuerzos para impulsar la Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito y promover la cooperación bilateral en foros multilaterales relacionados con la ciberseguridad.

Durante el encuentro, Mulino expresó el agradecimiento de Panamá a Vietnam por haber sido el primer país en firmar, en 1979, el Protocolo al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.

El mandatario panameño también señaló que Panamá considera a Vietnam un socio prioritario en la región de Asia-Pacífico. Por su parte, Tô Lâm destacó los vínculos históricos entre ambos pueblos y afirmó que Vietnam considera a Panamá un país amigo tradicional y un socio con alto potencial en la región.

Ambos gobiernos coincidieron en que todavía existe un amplio potencial para ampliar la cooperación y acordaron continuar consolidando sus relaciones políticas, económicas y comerciales, con el objetivo de generar mayores beneficios para ambas naciones y contribuir a sus objetivos de desarrollo sostenible.

Los presidentes también destacaron la importancia de la cooperación marítima, la seguridad y la libertad de navegación, así como el respeto al derecho internacional y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Ambos países destacaron la necesidad de preservar la paz y la seguridad marítima, la libertad de navegación y sobrevuelo y las actividades económicas marítimas legítimas. También reiteraron su posición de resolver las controversias por medios pacíficos y de acuerdo con el derecho internacional.

La visita se produjo en el marco del 51.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y Vietnam. Ambos gobiernos manifestaron su intención de profundizar sus vínculos y abrir una nueva etapa de cooperación bilateral, mientras que Mulino extendió una invitación al presidente Tô Lâm y al primer ministro Lê Minh Hưng para visitar Panamá.