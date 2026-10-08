Orillac aclara que reforma a ley de APP no implica privatizar servicios públicos

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se reunió con diputados de la Asamblea Nacional y miembros de la Comisión de Economía y Finanzas de dicho órgano del Estado, con quienes habló sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP).

El encuentro, realizado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, se produjo después de la presentación que el titular de la cartera hizo de la iniciativa gubernamental en el pleno legislativo el pasado 17 de septiembre, con el objetivo de impulsar el desarrollo de obras para fomentar la inversión privada, el bienestar social y la creación de empleos.

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Orillac aclaró que no se trata de una modificación radical, sino de un esfuerzo para modernizar este modelo de contratación e integrar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y a la Caja del Seguro Social (CSS) en el mejoramiento de las estructuras públicas.

“Obviamente, eso es parte de lo que queremos dejar muy claro en esta propuesta, tal como lo dije el día que la presenté en el pleno de la Asamblea durante mi exposición de motivos: no tiene absolutamente nada que ver con una privatización”, subrayó el ministro Orillac.

El ministro explicó que la reforma permitiría desarrollar infraestructuras relacionadas con agua, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de acueductos y líneas de conducción. Todo esto sin confundir la comercialización y la distribución, que deben seguir en manos del Estado y del Idaan bajo un esquema subsidiado, puesto que el agua en este país es subsidiada.

Asimismo, destacó los beneficios de los proyectos gestionados a través del Régimen APP y los ajustes introducidos para agilizar los procesos y acortar los plazos. Mencionó que ya se encuentran en ejecución los proyectos viales de la carretera Panamericana del Este y la del Oeste, los cuales transformarán el sistema de transporte con una infraestructura moderna y accesos adecuados, junto a otras iniciativas bajo la misma modalidad.

“El proyecto de la Panamericana Este, desde su inicio hasta la culminación y adjudicación, demoró alrededor de 48 meses, algo absurdo. Eso provino de la administración pasada, y por la manera en que se concibieron esta ley y la reglamentación, nos puso en ese dilema; pero bueno, salió adelante. En el segundo proyecto, la Panamericana del Oeste, bajamos muchísimo los tiempos y logramos concretarlo en unos 18 meses, lo que representa una baja importante, de casi un 60% el tiempo, en comparación con la primera APP”, explicó el ministro al referirse a las mejoras que requiere la norma actual.

Igualmente, hizo alusión a la prioridad que ha otorgado el Gobierno Nacional al mantenimiento de obras dentro de los contratos, dado que en el país ha persistido la carencia de mantenimiento preventivo.

“A final de cuentas, estos proyectos están concebidos para durar 15, 20 o más años —una de las modificaciones permite extender los plazos más allá de la fase de construcción—, y si les damos el mantenimiento correspondiente, obtendremos mayores ahorros. ¿Qué pasa muchas veces con obras que terminamos hoy? Si no se les da mantenimiento, en cinco años prácticamente debemos volver a construirlas porque las condiciones se han perdido”, acotó.

Durante la reunión, Ana Julia Carreira, jefa de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP), detalló los puntos importantes del proyecto de modificación del Régimen APP, el cual contempla la mejora de 13 artículos vigentes y la incorporación de 6 nuevos, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales.

Además de los aspectos puntuales de la propuesta de modificación, Carreira destacó el impacto que el impulso de las APP representa para la economía, la inversión y la generación de empleos en el país, contribuyendo a que el Estado cierre las brechas de infraestructura pública, especialmente en áreas fundamentales como la salud y el suministro de agua potable.

Durante la reunión, los diputados indagaron sobre la norma y expusieron sus inquietudes, las cuales fueron resueltas por el ministro Orillac y el equipo de la SNAPP. Los diputados valoraron las explicaciones y exhortaron al Gobierno a continuar gestionando mecanismos que den respuesta a las necesidades de la población.

“Con esta reunión se evitan discusiones estériles. Es importante divulgar lo que estamos haciendo, porque la población necesita obras y soluciones. Hemos manifestado nuestro interés en este proyecto y en que al Gobierno le vaya bien. Desde la calle, los diputados podemos ser una fuente de información sobre las necesidades reales, como el agua o los servicios de salud, y que la población requiere saber cómo se solucionará. Es necesario saber qué se necesita para que esto funcione en favor de la población”, expuso el diputado Manuel Cohen, primer vicepresidente de la AN.