Lo que comenzó con la desaparición de varias reses de una finca en el sector de Monagrillo, en Chitré, terminó llevando a dos hombres ante la justicia y bajo la medida de detención provisional.

Entre los imputados se encuentra un ciudadano que ejercía como juez de paz, quien ahora enfrenta un proceso judicial por su presunta vinculación con un caso de hurto pecuario.

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Los hechos se remontan a los días 14 y 15 de septiembre de 2026, cuando se reportó la desaparición de varias reses en una finca ubicada en la provincia de Herrera.

La investigación de las autoridades siguió el rastro de las reses hasta la comunidad de La Pintadita de Tonosí, en la provincia de Los Santos, donde finalmente fueron ubicados y recuperados los animales.

Imputación de cargos y detención provisional

El caso fue llevado a una audiencia de solicitudes múltiples ante el Juzgado de Garantías de Herrera, donde se legalizó la aprehensión de los dos ciudadanos, de 42 y 48 años, y se dio por presentada la imputación formulada por el Ministerio Público por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez ordenó la detención provisional de ambos procesados, al considerar la existencia de elementos de convicción que los vinculan con el hecho, así como riesgos procesales y la gravedad del delito.

Involucramiento de una autoridad local

Uno de los aspectos de mayor impacto en el caso es que uno de los aprehendidos ejercía como juez de paz en la provincia de Los Santos. Debido a ello, las sumarias no solo abordan el traslado ilícito del ganado, sino también la implicación de un funcionario del sistema de justicia comunitario.

Las investigaciones del Ministerio Público continúan para esclarecer cómo se ejecutó la sustracción de los semovientes, la red de implicados en el traslado y la logística empleada entre la finca de origen y el punto de hallazgo.