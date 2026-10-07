Durante años, la madurez digital se midió casi exclusivamente por la capacidad de bloquear amenazas. Aunque prevenir sigue siendo la primera línea de defensa, el panorama actual exige hacernos una pregunta ineludible: ¿qué ocurre cuando el atacante logra cruzar la puerta?

Hoy la diferencia entre un incidente controlado y una crisis operativa no radica únicamente en evitar la intrusión, sino en la velocidad para detectar, contener, investigar y recuperar. En este escenario, la respuesta a incidentes deja de ser un protocolo de emergencia para convertirse en una columna vertebral de la continuidad del negocio, señaló Arturo Torres, director de Inteligencia de Amenazas de FortiGuard Labs de Fortinet para América Latina y el Caribe.

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Del "apagar fuegos" a la estrategia

Una respuesta a incidentes eficaz no improvisa soluciones; se planifica mucho antes de que ocurra la brecha. Implica definir responsables, diseñar manuales de procesos (playbooks), realizar simulacros y establecer protocolos claros de toma de decisiones bajo presión.

Frente a ciberdelincuentes organizados como industrias que ya utilizan inteligencia artificial para acelerar sus ataques, las empresas no pueden darse el lujo de tardar días en aislar activos críticos o validar impactos. Si el atacante actúa en horas, la defensa debe hacerlo al mismo ritmo, añadió Torres.

Los pilares previos al impacto

Para minimizar los daños operativos, financieros y reputacionales, toda organización debe blindarse con elementos clave antes de enfrentar una crisis:

Gobernanza clara: Saber exactamente quién decide, quién ejecuta, quién comunica y quién documenta.

Planes formales y playbooks: Protocolos específicos para enfrentar escenarios como ransomware , phishing o exfiltración de datos.

Visibilidad total: Monitoreo constante en endpoints , redes, identidades y entornos en la nube.

Simulacros periódicos: Ejercicios prácticos para detectar fallas antes de que ocurran en la vida real.

Capacidad técnica especializada: Contar con peritos en informática forense y análisis de respuestas (DFIR) de forma interna o mediante aliados expertos.

El alto costo de la improvisación

Los datos de la industria son contundentes: informes recientes de Fortinet revelan que más de la mitad de las organizaciones sufren pérdidas superiores al millón de dólares por brechas de seguridad, y un 20% tarda entre cuatro y seis meses en recuperarse por completo.

Cuando una empresa carece de un plan estructurado, la toma de decisiones se vuelve reactiva, se altera la evidencia y el tiempo de inactividad se multiplica. Contar con una estrategia sólida de respuesta a incidentes ya no es un requisito de auditoría ni un lujo corporativo: es la garantía de supervivencia y confianza para el negocio en los momentos más complejos.