Aprueban $6 millones para helicópteros del Senan y $4.4 millones para turismo

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos traslados de partida clave que suman más de $10.4 millones de dólares dirigidos al fortalecimiento de la seguridad aeronaval y a la promoción turística internacional del país.

El primer traslado autorizado fue por $6 millones a favor del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg). El titular de la cartera, Frank Ábrego, explicó que el monto permitirá sufragar el mantenimiento de aeronaves y la capacitación de personal del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en el marco del programa de aviación INL-Panamá (Enmienda 27 del Convenio CARSI/MÉRIDA entre Panamá y Estados Unidos).

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Mantenimiento de helicópteros y recortes a la infraestructura escolar

La partida aprobada para el Minseg garantizará el soporte técnico de una flota clave para la patrulla y respuesta del país:

Mantenimiento operativo para 8 helicópteros bimotores UH-1ST y 6 monomotores UH-1H (S).

Entrenamiento especializado para 145 unidades del Senan asignadas a este programa bilateral.

El financiamiento de estos $6 millones provendrá de partidas asignadas originalmente al Ministerio de Educación (Meduca) para construcción y remodelación de escuelas.

El presidente de la comisión, el diputado Eduardo Vásquez, cuestionó la baja ejecución presupuestaria del Meduca en materia de infraestructura, detallando que de un presupuesto asignado de $80 millones para 2026, la entidad solo ha ejecutado $32.4 millones hasta octubre de 2026.

"Estamos en octubre de 2026 y en los meses que quedan no hay forma de que ejecuten ese presupuesto y es una tristeza", recriminó el diputado Vásquez durante la sesión.

$4.4 millones para la ATP y el Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2027

En la misma jornada, la comisión avaló un traslado de $4.4 millones para la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), destinados a la logística del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas, evento internacional programado del 30 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en territorio panameño.

La administradora general de la ATP, Gloria De León Zubieta, señaló que la asignación presupuestaria permitirá cumplir compromisos contractuales previos y proyectar la oferta ecoturística del país junto a Promtur Panamá, en el marco del lanzamiento de una nueva marca país orientada a la biodiversidad, sostenibilidad y conectividad.